İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı Hanutçulukta yeni düzenleme

İstanbul Valisi Davut Gül, bu yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladığı toplantıda, hanutçuluk olarak bilinen müşteriyi rahatsız etme, zorla yönlendirme gibi olumsuz davranışlarda bulunanlara yönelik alınan yeni kararları paylaştı.

Vali Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen toplantıda, bu yılın 10 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı.

Gül, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olan İstanbul'da geride bırakılan 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçların yüzde 9'a yakın azaldığını, aydınlatma oranının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Mal varlığına karşı işlenen suçların tamamında olay sayılarının azaldığını ve aydınlatma oranının istikrarlı bir şekilde arttığını belirten Gül, geçen yılın aynı dönemine göre, kapkaçın yüzde 56, otodan hırsızlığın yüzde 50, motosiklet hırsızlığının da yüzde 48 azalarak en çok düşen suçlar arasında yer aldığını kaydetti.

Gerek kişilere karşı gerek mal varlığına karşı işlenen suçlarda başarı grafiğinin her ay artmasının en büyük sebeplerinden birinin yıllardır aranan suçluların yakalanması olduğuna işaret eden Gül, bunun hem suç potansiyeli taşıyan kişilerin sokaklardan temizlenmesi hem de yeni suçların önüne geçilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

10 ayda 14 bin 235 silah ele geçirildi

Ruhsatsız silahlar konusunda güvenlik güçlerinin operasyon ve denetimleri neticesinde bu yılın 10 ayında 14 bin 235 silahın ele geçirildiğini ve tutuklanan kişi sayısının geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 130 arttığını belirten Gül, "Yakaladığımız her bir ruhsatsız silah, bu sebeple tutukladığımız her bir şahıs, sokaklarımızdan uzaklaştırdığımız bir tehdit, önüne geçtiğimiz bir suç anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Gül, mücadele edilen bir diğer alanın da organize suç örgütleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kararlılıkla sürdürülen çalışmalar sonucunda, bu yılın 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi, 1643 şahıs yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre el konulan mal varlığı 8 kat arttı. Dolayısıyla organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı. Bu örgütlerin eleman temini ve propaganda için kullandığı 1480 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kendini hukuktan üstün gören bu yapılara, bu suç şebekelerine asla müsamaha göstermiyoruz, göstermeyeceğiz. Mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz."

9 bin 459 uyuşturucu operasyonu yapıldı

Gül, toplum sağlığını tehdit eden, aynı zamanda terörizme finansman sağlayan kaçakçılıkla mücadelede bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısının yüzde 21 arttığını belirterek, böylelikle sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellendiğini, 2 milyar liraya yakın vergi kaybının önlendiğini bildirdi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığının bir diğer önemli mücadele alanlarından olduğunu söyleyen Gül, "Bu yılın 10 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı, kenevir miktarı ise üç katını aştı. Çocuklarımızı bu tehlikeden uzak tutmak ve güvenliklerini sağlamak için okullarımızın etrafındaki kafe, park ve bahçelerdeki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Siber suçların, üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer çalışma alanı olduğunu ifade eden Gül, yasa dışı bahisten nitelikli dolandırıcılığa, kara para aklamadan terör propagandasına ve çocuk istismarına kadar birçok suçla mücadele ettikleri bu alanda vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Ölümlü kaza sayısı yüzde 18 azaldı

Vali Gül, 6 milyondan fazla aracın bulunduğu İstanbul'da trafik konusunda her geçen gün artan denetimler sayesinde 2025 yılının 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, ölümlü kaza sayısının yüzde 18 azaldığını, can kaybının yüzde 20 oranında düştüğünü, yaya can kaybının yüzde 13 azaldığını ve motosiklet kazalarındaki can kaybının yüzde 23'e düştüğünü belirtti.

Yaralanmalı kaza sayısında bir artış olduğuna dikkati çeken Gül, "Maalesef, bu ve ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 64'üne motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığını görüyoruz. Bu sebeple motosiklet denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu konuda, İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni trafik kanunu teklifinin Meclisimiz tarafından yürürlüğe alınması ve cezalardaki caydırıcılığın artmasıyla inşallah, trafikteki pek çok olumsuz durum ortadan kalkacaktır." şeklinde konuştu.

Hanutçulukta yeni düzenleme

Vali Davut Gül, milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul'da hanutçuluk olarak bilinen müşteriyi rahatsız etme, zorla yönlendirme gibi olumsuz davranışlarla ilgili bazı kararlar aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Turistik bölgelerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanları iş yeri önünde, sadece 50 santimetre mesafede 'Hoş geldiniz' diyerek müşteriyi davet edebilecek. Yol kesmeye, dışarıda ikramda bulunmaya, yayaları engellemeye, fiziksel temas içeren müşteri davetlerine göz yumulmayacak. İş yeri sınırları içinde bile olsa ısrarcı, yüksek sesli konuşmalara müsaade edilmeyecek. İş yerlerinde sesli ve görüntülü kayıt yapan kamera bulundurulacak. Belediye ve emniyet birimlerimiz bu işyerlerini denetleyecek, emniyet birimleri denetimlerinde yaka kamerası ve dron kullanacak. Alınan tedbirlere uymayan iş yerlerine kademeli olarak 3 günden 10 güne kadar faaliyetten men cezaları verilecek."

Gül, düzensiz ve kayıtsız göç konusunda mücadeleyi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini, Mobil Göç Noktaları sayesinde denetim sayılarının artmaya, tespit edilen düzensiz göçmen sayılarının ise düşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy eşlik etti.