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'İstanbul Valiliği'nden mesai saatlerine yeni düzen' iddiası

İSTANBUL Valiliği'nin mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında olduğu ve yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı öne sürüldü.

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Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması tedbirleri yeniden gündeme getirirken, Ankara'da mesai saatlerine düzenleme getirilmiş ve saatler 4'e ayrılmıştı. Benzer düzenleme için İstanbul'da da hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul Valiliği mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında ve yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı belirtiliyor.

Habere göre, İstanbul Valiliği mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışma yürütüyor. Ancak İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.

"Mesai çok erken saatlerde başlayabilir"

16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. İstanbul'daki mesai saati değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.

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