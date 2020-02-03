İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı! Perşembe ve Cuma günü etkili olacak

İstanbul Valiliği, Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı uyarısını yaptı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'den İstanbul için gelen son hava tahminlerini paylaştı. Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceği uyarısı yapılırken Perşembe ve Cuma günü de İstanbul'a kar yağacağı belirtildi.

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Rüzgar, yağmur ve en son kar

İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı, Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu, Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul'da gün gün hava sıcaklığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. 

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Pazartesi en düşük 9 - En yüksek 15 derece 

Salı en düşük 10 - En yüksek 15 derece

Çarşamba en düşük 12 - En yüksek 15 derece

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