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İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama! Çapa Diş Hekimliği binası tahliye ediliyor

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildiği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan şiddetli depremin ardınan, İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, depremde çatlak oluşan binalarının yenilenmesi için eyleme başlamışlardı.

Valilik'ten tahliye kararı

Günlerdir devam eden eylem sonrası İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildiği kamuoyunu duyruldu.

İşte İstanbul Valiliği'nin o duyurusu;

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı

Erdoğan’dan randevu talep edilecekti 

Çapa Üniversite Rektörü Mahmut Ak'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan randevu aldığını, sorunun çözümü toplantı yapılacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep edileceğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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