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İstanbul Valiliği'nden Cihan Ekşioğlu açıklaması koruma verildi mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valiliği'nden Cihan Ekşioğlu açıklaması koruma verildi mi?

İstanbul Valiliği, suç örgütü lideri Sedat Peker’in "FETÖ borsası" kurduğunu iddia ettiği Cihan Ekşioğlu’na koruma verildiği iddialarına açıklama getirdi.

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İstanbul Valiliği, bazı basın yayın organlarında C.E. isimli bir kişiye ekiple koruma tahsis edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, C.E'nin başvurusu üzerine 7 Kasım 2016'da verilen bir personel ile yakın koruma karanının daha sonra kaldırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında C.E. isimli şahsa ekip koruması verildiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, arşiv kayıtları incelendiğinde C.E'nin 7 Kasım 2016 tarihinde koruma talebiyle valiliğe müracaatta bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, 14 Aralık 2016 tarihinde C.E'ye bir personel ile yakın koruma verildiği, 14 Şubat 2017 tarihli İl Koruma Komisyonunda koruma kararının devamının uygun görüldüğünün tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 Şubat 2018 tarihinde alınan İl Koruma Komisyonu kararı ile yakın koruma tedbirinin kaldırıldığı, şahsın tedbir kararının kaldırılmasına yönelik 26 Mart 2018 tarihli itirazı üzerine yakın koruma tedbirine bir süre daha devam edilmiş, ancak bahse konu tedbir 31 Ocak 2019 tarihinde İl Koruma Komisyonunda alınan karar gereği kaldırılmıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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