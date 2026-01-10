BIST 12.201
İstanbul Valiliği'nden art arda uyarı! Yağış ve kuvvetli rüzgara dikkat

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu. Açıklamada, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

İstanbul genelinde yarından itibaren beklenen yağış ve şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul’da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

