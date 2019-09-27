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İstanbul Valiliği'ndeki deprem toplantısına çağrılmadı deniyordu Ekrem İmamoğlu açıkladı

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İSTANBUL depremi sonrasında bugün valilikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu toplantıya çağrılmadığı söylendi. İmamoğlu açıklama yaptı ancak sözleri muammayı büyüttü.

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Valiliği'nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti. İçişleri Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Vali, AFAD Başkanı ve ilgili kurum temsilcileri ile yapılan toplantıda İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde 26 Hizmet Grubunun yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Ekrem İmamoğlu çağrılmadı denildi

Toplantı sosyal medyanın gündemine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiayla düştü. Gazeteci Yıldıray Oğur ve İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun davet edilmediğini söyleyip buna tepki gösterdiler. 

Ekrem İmamoğlu : Genel sekterimizi orada
İBB lojistik merkezinde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İmamoğlu'na 'size davet mi gelmedi siz mi öyle uygun gördünüz' diye soruldu. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada' demekle yetindi. 

Yıldıray Oğur ve İsmail Saymaz'ın attığı mesajlar şöyle:

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