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İstanbul Valiliği saat verip uyardı! Kavrulacağız

İSTANBUL Valiliği hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyredeğini açıkladı. Valilik, sıcakların hafta boyunca etkili olacağını ve 11 ile 16:00 saatleri arasından vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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İstanbul bugünden itibaren kavrulacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağının açıklanmasının ardından İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 28 Ağustos (Cuma) gününden itibaren hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nde yağış beklenmiyor.

Cuma, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar, 31-33 derece civarındadır.

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