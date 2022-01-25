 İstanbul Valiliği özel araçların trafiğe çıkmasını o saate kadar yasakladı

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce insan yollarda mahsur kaldı. Hayat durmak noktasına geldi. İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

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İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Mahsur kalanlara Kızılay yardıma koştu, Ankara'dan çok sayıda bakan İstanbul'a yardıma koştu. Kara ve hava ulaşımı neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

06.00 ÖZEL ARAÇLARIN 13.00'E KADAR TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

05.40 İSTANBUL'DA YOLDA KALAN 5 BİN 57 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

05.30 VALİ YERLİKAYA: 157 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."

Vali Yerlikaya yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 494 kişinin tahliye edildiğini, 157 kişinin ise otellere yerleştirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, 494 hemşehrimizi tahliye edip, 157 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

05.30 BAKAN SOLYLU ARAÇTA MAHSUR KALANLARI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.

Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

05.00 MAHUR KALANLARA ÇAY ÇORBA İKRAMI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi ile Bağcılar'da araçlarının içinde yolun açılmasını bekleyen sürücülere, Bağcılar Belediyesince çorba, çay, su ve diğer yiyecekler ikram edildi. Çevrede oturanların da mahsur kalanlara yardım ettikleri görüldü. Bölgede yol temizleme çalışmaları ise sürüyor.

03.00 KIZILAY EKİPLERİ İSTANUL'DA KUMANYA DAĞITTI

Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.

Kar kürece aracı mahbur kaldı vatandaşlar İETT otobüsü itti

Eyüpsultan Yeşilpınar'da vatandaşların yolda kalan otobüsü ittikleri anlar görüntülere yansırken, Halkalı'da kar küreme aracı mahsur kaldı. Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.