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İstanbul Valiliği bu yaşlı çifti arıyor!

Sosyal medyada evlerinin kirası için sokakta yardım isteyen yaşlı çiftin bulunması için İstanbul Valiliği harekete geçti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gösterilen hassasiyete teşekkür etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de sokakta ev kiraları için yardım isteyen yaşlı çift için konuştu.

Sosyal medya hesabından yaşlı çiftin bulunması için İstanbul Valiliği'nin harekete geçtiğini ve bulunması için Valiliğin yoğun çalışma yürüttüğünü söyleyen Çelik, "Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz ifadesini" kullandı.

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