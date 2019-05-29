İstanbul Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Ümraniye'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
İSTANBUL Ümraniye’de polis uygulama noktasından kaçan lüks araç, önce bir otomobile ardından servis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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İddiaya göre, lüks bir araç polis uygulama noktasından bir anda hızla kaçtı.
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Polislerin de aracın peşine düşmesi ile kovalamaca başladı.
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Lüks aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bir otomobile ardından bir rehabilitasyon merkezine ait içi öğrenci dolu servis aracına çarparak durabildi.
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