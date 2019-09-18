İstanbul Tuzla'da sanayi bölgesinde yangın bölgeden dumanlar yükseliyor

Patlamalar yaşanıyor! İtfaiye aracı alev aldı

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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