İstanbul Tarkan'a doydu! Tarkan'ın konser geliri dudak uçuklattı...

Yedi yıl aradan sonra İstanbul'da 10 konser veren Tarkan'ın kazancı ortaya çıktı. Yoğun ilgi gören ve kapalı gişe olan konserlerden Tarkan'ın 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade edildi.

İstanbul Tarkan'a doydu! Tarkan'ın konser geliri dudak uçuklattı... - Resim: 1

Megastar Tarkan'ın İstanbul'da verdiği 10 konserlik seri tamamlandı. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından ünlü sanatçının elde ettiği gelir de gündem oldu.

İstanbul Tarkan'a doydu! Tarkan'ın konser geliri dudak uçuklattı... - Resim: 2

BİLETLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

İstanbul'da art arda sahne alan Tarkan, 10 konserlik performansıyla binlerce hayranıyla buluştu. Konserlerin tamamı yoğun tamamlanırken Tarkan'ın performansı da tam not aldı.

İstanbul Tarkan'a doydu! Tarkan'ın konser geliri dudak uçuklattı... - Resim: 3

BAZ KONSERLERDE ÜNLÜLER DE SAHNEYE ÇIKTI

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz isimler de sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

İstanbul Tarkan'a doydu! Tarkan'ın konser geliri dudak uçuklattı... - Resim: 4

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul konserlerinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği ifade ediliyor. Söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

