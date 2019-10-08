İstanbul Taksim'de öz babasından genç kıza akılalmaz işkence
İSTANBUL Taksim Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da Melike (melikerk) adlı kullanıcı, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısı yaptı. Çağrıya şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.
Sosyal medya platformu Twitter'da Melike (melikerk) adlı kullanıcının takipçileri ile paylaştığı görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İstanbul'un göbeği Taksim'de yaşayan bir ailenin yaşadıkları izleyenleri şok etti.
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Eşi yatalak hasta olan psikopat bir adam 19 yaşındaki öz kızının üzerine oturarak ona işkence ediyor.
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Melike (melikerk) adlı kullanıcının paylaşımlarına göre; cani adam, kızının üzerine çıkarak büyük tuvaletini yapıyor.
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