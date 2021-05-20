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İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

İSTANBUL'da madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyundu.

İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

Olay, dün akşam saat 19.30’da Taksim Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

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İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. 

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İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

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İstanbul Taksim'de çırılçıplak soyunan kadını gören şaştı kaldı

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

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