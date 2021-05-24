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İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

İSTANBUL Taksim'de Faslı 2 kadının kavgası iğrençliğe dönüştü. Kavga, polis müdahalesiyle sonlandırılırken gözaltına alınmak istenen kadınlardan biri soyundu...

İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

Geçtiğimiz günlerde Taksim'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı Turist kadın çırılçıplak soyununca büyük tepki çekmişti. 

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İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

İkinci kez rezalet!: Vatandaşlardan gördüğü tepki sonrası üzerini giyen kadın kaçarak gözden kaybolmuştu. Taksim'de ikinci kez benzer olay yaşandı.

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İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.

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İstanbul Taksim Meydanı'nda Faslı kadın soyundu! Gözaltı için iğrençlik yaptı

Saç saça birbirlerine girdiler
Kadınların tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınları, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

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