İstanbul Taksiciler Odası başkan seçiminde yumruklar konuştu! Eyüp Aksu'ya idam ipi attılar

Mevcut yönetime yolsuzluk suçlaması

Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.