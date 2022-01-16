İstanbul Taksiciler Odası başkan seçiminde yumruklar konuştu! Eyüp Aksu'ya idam ipi attılar
İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası'nda (İTEO) bugün seçim günü. Yeni yönetimin seçileceği kongrede 5 aday yarışıyor. Başkan adaylardan İrfan Öztürk kürsede konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi attı. Olağan Genel Kurulu'nda bugün bazı taksiciler arasında arbede yaşandı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu'nu yapmaya başladı. 5 kişinin aday olduğu seçimlerde, İTEO Başkanı Eyüp Aksu konuşma yaparken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü. Başkan adaylardan İrfan Öztürk kürsede konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi attı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Eyüp Aksu (üstte), Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarışıyor. Olağan Genel Kurulu'nda bugün bazı taksiciler arasında arbede yaşandı. Polis salona girip grupları ayırdı.
Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler arasında sık sık tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adaylardan Yahya Uğur, "Biz Belediye'yle dikleşmeden ama haklarımızı sonuna kadar dik durarak beyefendice zerre kadar hakkımızdan feragat etmeden savunacağız" dedi.
Mevcut yönetime yolsuzluk suçlaması
Adaylardan İrfan Öztürk ise vaatlerini anlattıktan sonra mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Öztürk, babasının da taksici olması nedeniyle 59 yıldır bu taksicilik mesleğinden ekmek kazandığını ve diğer adayların şu an taksicilik yapmadığını öne sürdü.