İstanbul Sultangazi'deki kavgada boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, "Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın" diyerek yardım istedi.
İSTANBUL Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayda; iki grup arasında, iddiaya göre, ‘yol verme’ meselesinden kavga çıktı.
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Sopalı, bıçaklı kavgada kullanılan bir makas iki grup arasında kalan 13 yaşındaki Ezel’in boynuna saplandı.
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Yere yığılan küçük kızı yanındaki akrabaları hastaneye götürdü.
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Doktorlar tarafından ameliyata alınan Ezel’in belden aşağısının felç kalacağı söylendi.
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