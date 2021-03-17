İstanbul Sultanbeyli'de Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı toplantısı yapıldı

İSTANBUL Sultanbeyli'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koordinasyonunda yürütülen ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın başkanlık ettiği 'Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı' toplantısı düzenlendi. Toplantıda Roman vatandaşlar için Sultanbeyli'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

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İSTANBUL Sultanbeyli Kaymakamlığında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın başkanlık ettiği 'Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı' toplantısı düzenlendi. Toplantıda kurum müdürleri; sağlık, eğitim, sosyal yardım ve sosyal uyum çalışmaları kapsamında Roman vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantının devamında önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar planlandı.

Roman vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, yaptığı konuşmada "Onların yoksullukla mücadelesi, istihdam, eğitim, sağlık gibi temel sorunlarını çözmek için ilgili kurumlarımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ihtiyaç sahibi ailelere gıda, yakacak, giyim ve nakdi yardım yapıyor. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz okul çağında ve küçük çocuğu olan ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik destek vererek çocukların sağlıklı ortamlarda yetişebilmesi için ailelerimize destek oluyor. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz okul çağında çocuğu olan ailelere çocuklarını okula göndermeleri ve uyum konusunda rehberlik hizmeti veriyor. Tüm kurumlarımız Roman vatandaşlarımızın toplumumuza uyum sağlamaları ve iyi ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonra da Roman vatandaşlarımızın devletimizin bütün imkanlarından en iyi şekilde yararlanması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.