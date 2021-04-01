İstanbul Sözleşmesi'ni Sibel Kekilli Game of Thrones yazarına anlattı Türklere mesaj
Game of Thrones dizisinin yazarı George R.R. Martin’e, Sibel Kekilli, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını anlattı. Martin, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Efsane dizilerden biri haline gelen Game Of Thrones dizisinde rol alan Sibel Kekilli, dizinin yazarı George R.R. Martin'e Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin mail attı. Martin de Sibel Kekilli'nin kendisine Türkiye'den 'üzücü haberlerle ilgili bir e-posta gönderdiğini' belirtti.
Martin de bloğunda bu konuyla ilgili endişelerini içerinden bir yazı kaleme aldı. Yazısında Türkiyeli kadınlara seslenen Martin, ''dik durun, güçlü durun'' dedi.
İşte o yazı:
Türkiye’de Şiddet
28 Mart 2021
Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, HBO Game of Thrones fanları onu Shae rolü ile de hatırlar, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşanan can sıkıcı gelişmeler ile ilgili beni uyaran bir mail attı. (Sibel Almanya’da doğmuş, büyümüş ve yaşıyor; ancak Türk kökenli)
Mailinde, Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden resmi olarak çekildiği söyledi.