İstanbul son dakika haberleri! Saat 13.00'e kadar araç yasak tatil kararları da var

İSTANBUL yoğun kar yağışı ile adeta kepenk indirdi. Evlerine gidemeyenler araçlarını yollara park edip yürüdü. İstanbul Valiliği bugün özel araçla trafiğe çıkışı saat 13.00'a kadar yasakladı. Otobüslerin çıkışı da yasak. Valilik izin kararlarını da duyurdu. İşte İstanbul'dan son dakika kararlar:

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İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Yollara park edilen araçlar sebebiyle İstanbul Valiliği, çağrı yaptı. Bugün için de saat 13.00'da kadar özel araçla yola çıkmak yasaklandı. Aynı şekilde otogarlardan şehirler arası ulaşıma çıkacak otobüslere de yasak getirildi. Tatil kararları da var. İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayıldı. İşte İstanbul için alınan son dakika kararlar:

11.45 METRO SEFERLERİ UZATILDI

İstanbullular bugün özel araçların sabah saatlerinde dışarı çıkması yasak olması sebebiyle işlerine toplu taşımayla gittiler. Yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Toplu ulaşımdaki son durum ise şöyle :

Sadece; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler, şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor.

Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Şehir Hatları Vapurları'nda an itibariyle yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor.

11.10 UCUŞLAR GECE 00.00'A KADAR DURDURULDU

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar bir kez daha ertelendi. Gelen son dakika haberine göre gece 00.00'a kadar tüm uçuşlar durduruldu.

İZİN YARGI ÇALIŞMAYACAK

HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

09.15 ARAÇLARI KALDIRIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan çağrı yaparak kar sebebiyle yolda bırakılan araçların kaldırılmasını istedi. Açıklamada; "Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." dedi.

07.00 METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

06.00 ÖZEL ARAÇLARA 13.00'E KADAR TRAFİK YASAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

-"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00’e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

YASAK OTOBÜSLERE ÇIKIŞ KISITLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.