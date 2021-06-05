İstanbul Şişli'de genç kız intihar etti! Güzelsin dediler ama atladı

Ekipler içeri girmek isterken diğer balkona çıktı

O esnada ise sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri genç kızın yaşadığı daireye girmek istedi ancak kapının kilitli olması nedeniyle ekipleri içeriye giremedi. Çalışmalar sürdüğü esnada genç kız bu kez de evin diğer cephesindeki balkona çıktı.