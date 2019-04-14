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İstanbul seçimlerinde son durum! Oylar sayılıyor

İstanbul seçimlerinde son durum! Oylar sayılıyor

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'deki oy sayımı sürüyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki sayımda 1089 sandıktan 913'ünün sayıldığı aradaki farkın ise 13 bin 907 olduğu açıklandı.

İSTANBUL seçimlerinde düğüm çözülüyor. AK Parti, seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraza hazırlanırken Maltepe'de saat 21:00 itibariyle 1089 sandıktan 913'ünün sayıldığı aradaki farkın ise 13 bin 907 olduğu açıklandı.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlayan sayımlar sürüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'de süren sayımlar için açıklama yaptı. Twitter adresinden son rakamları açıklayan Yarkadaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 13 bin 907 olduğunu duyurdu.

Neler olmuştu?

CHP'nin teklifi üzerine Maltepe'deki oy sayımında kurul sayısının artırılması kararlaştırılmış; ancak sayım devam ederken AK Parti ve MHP'li temsilciler ile CHP'liler arasında tartışma yaşanmıştı. Bir süre sayıma ara verilirken İlçe Seçim Kurulu oy sayımına cumartesi sabahı başlama kararı almıştı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan’ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2’şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.

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