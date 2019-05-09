İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını söyleyerek, "Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kampanya başlatmadıkları halde 6-7 Mayıs günlerinde bazı vatandaşların parti hesabına "her şey çok güzel olacak" başlığı altında küçük de olsa bağışta bulunduğunu, bunun da büyük bir güç, moral kaynağı olduğunu aktaran Kuşoğlu, gelen bu talepler karşısında bir kampanya başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi: "Hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'ın ilgili şubelerine ve belirttiğimiz hesap numaralarına başvurarak bize güç vermek, Ekrem İmamoğlu'na güç vermek için İstanbul kampanyamıza para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 lira istiyoruz. Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu, seçimi tekrar kazanmamız için, her şeyin tekrar çok daha güzel olması için yeterli bir sebep olacaktır. Bu verdiğimiz hesap numaralarımız dışında başka kampanyamız yok. Bazı uyanıklar bu arada 'Ekrem İmamoğlu kampanyası', 'CHP kampanyası' adı altında para toplamaya çalışıyorlarmış, kimse onlara kanmasın. Hesap numaralarımız dışında hiçbir yere para yatırılmamasını rica ediyoruz."