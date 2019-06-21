İstanbul seçimine ilişkin son anket! İmamoğlu mu Yıldırım mı? İnanılmaz sonuçlar var
23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçimi için anket şirketleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? Sorusuna yanıt arayan birçok araştırma şirketi farklı sonuçlar yansıtan anketler yayımladı. Son anket de İstanbul Ekonomi Araştırma'dan geldi.
İstanbul seçimine yönelik son araştırma sonuçlarını veren İstanbul Ekonomi Araştırma, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1500 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
5 puanlık fark
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin son anket sonucuna göre, Millet İttifakı İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 puanlık farkla önde görülüyor.
İmamoğlu yüzde 52,11 - yıldırım yüzde 47
Araştırmanın sonucuna göre Ekrem İmamoğlu yüzde 52,11, Binali Yıldırım yüzde 47, Necdet Gökçınar ise yüzde 0,84 oy alıyor.
Araştırma (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi
Araştırmayla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi:
Bu raporun veri kaynağını oluşturan, 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul çapında 1.500 kişi ile, bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi.