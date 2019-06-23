İstanbul seçimi başladı! İşte oy pusulaları böyle taşındı

İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi. İstanbuldaki 39 ilçede olduğu gibi Avcılardaki İlçe Seçim Kurulunda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi.