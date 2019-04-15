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İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark

İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark

İSTANBUL seçim sonuçları kör düğüme döndü. Her gün yeni bir karar veriliyor. Maltepe’de son 400 sandıktaki sayım iptal edildi. CHP itiraz etti. YSK bugün toplanıp karar vermesi bekleniyor. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki son fark ise 13.907…

İSTANBUL ‘da YSK’nın bugün Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı vereceği iddia edilirken son sayımların yapıldığı Maltepe’den herkesi şaşırtan bir karar geldi. Maltepe’de AK Parti'nin itirazı sonu 400 sandığın 3. kez sayılmasına karar verildi. 

YSK'nın bugün toplanıp karar vermesi bekleniyor. YSK’nın ne karar vereceği merak ediliyor. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na 4.170.091 oy çıkarken, Binali Yıldırım’a ise 4.156.184 oy çıktı. Aradaki son fark ise 13.907…

ARADAKİ SON FARK KAÇ OLDU?

Ekrem İmamoğlu: 4.170.091
Binali Yıldırım: 4.156.184
Aradaki son fark: 13.907

CHP iptal kararına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti.

Sandık kurulu 12'den 2'ye düşürüldü CHP'den sert tepki

Alınan karar sonrası ilave 10 sandık kurulu ve yeniden sayımları iptal edildi. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak. Maltepe'de sandık kurulu 12'den 2'ye düştü. Bu kararlara CHP'nin tepkisi sert oldu. CHP, oyların yeniden sayılmasının mazbata verilmesini engellemek için olduğunu iddia ediyor.

Karara itirazımızı yapıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Maltepe ilçe seçim kurulları  YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.

Baharın gelişini engelleyemeyecekler

Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir." ifadeleri kullandı.

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