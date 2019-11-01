İstanbul Sarıyer’de polisten kaçan şüpheli Ümraniye’de yakalandı
İSTANBUL Sarıyer'de de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçınca polisi alarma geçiren minibüs sürücüsü, yaşanan uzun süreli kovalamacanın ardından Ümraniye'de yakalandı. Yakalanacağını anlayınca minibüsü sokak üzerinde bırakarak, yaya olarak kaçıp saklandığı evde yakalanan şüphelinin hırsızlık ve çocuk dilendirmekten sabıkalı olduğu öğrenildi.
İSTANBUL Sarıyer Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yolda seyir halinde olan 41 TL 581 plakalı minibüs sürücüsünü şüpheli bularak 'dur' ihtarından bulundu. Şüpheli, durmayarak minibüsüyle kaçmaya başladı.
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Polisin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçti.
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Telsizden anons edilmesiyle polis alarma geçti. Çevredeki birçok polis ekibi şüpheli minibüsün peşine takıldı.
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Şile yolunda süren kovalamaca Ümraniye'de sürdü. Şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirmek için çaba harcadı.
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