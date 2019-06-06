İstanbul Sarıyer'de kuyumcuda özel harekat operasyonu
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı. Alarmın çalmasının ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahipleri içeride bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine özel harekat polisi kuyumcu dükkanına operasyon gerçekleştirdi.
İSTANBUL Sarıyer’de bir kuyumcu, dükkanına birisinin girdiğini ihbar edince polis ekipleri alarma geçti. Özel harekatın operasyonunu vatandaşlar film izler gibi izlerken, ekipler içeride kimsenin olmadığını tespit etti.
111
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kapalı olan bir kuyumcunun alarmı çalmaya başladı.
211
İş yeri sahibine haber verilmesi üzerine cep telefonuyla güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi içeride birisinin olduğunu fark etti.
311
İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
411