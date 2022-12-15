İstanbul Saraçhane canlı izle! Ekrem İmamoğlu kararı için miting 6 partinin lideri katılıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de 6'lı masa miting yapıyor. Ekrem İmamoğlu bugün saat 16.00'da herkesi İstanbul Saraçhane'ye çağırmıştı. Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. Bugün Saraçhane'de yapılan mitinge 6'lı masadan bir lider katılmıyor. Saraçhane'den bir çok kanal canlı yayın yapıyor. Yukardaki linkten Saraçhane'yi canlı izleyebilirsiniz.

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İSTANBUL bugün Saraçhane'deki mitinge kilitlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davasında' verilen karar olay yaratmıştı. Dün Ekrem İmamoğlu kararı Saraçhane'deki eski İBB binasında almış ve balkon konuşması yapmıştı. Yanında ise 6'lı masadan sadece İYİ Parti lideri Meral Akşener yer almıştı. Bugün Saraçhane'de yapılan Ekrem İmamoğlu mitingi ise 6'lı masa tarafından yapılıyor.

İmamoğlu ve liderler alana geldi

İstanbul Saraçhane mitingin alanına Ekrem İmamoğlu ve liderler saat 17.15'te geldi. Önce saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Saraçhane mitingine dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6'lı masadaki tüm 5 parti lideri katılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal katılıyor.

Canlı izleyin

Mitingi aşağıdaki linkten de canlı olarak izleyebilirsiniz...

Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir… #İstanbul https://t.co/Z3FP1NCBaW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 15, 2022

Mansur Yavaş dahil 10 Belediye Başkanı mitinge katılıyor

Ekrem İmamoğlu'na destek mitingine Millet İttifakı Belediye Başkanlarından 10 tanesi katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da orada.

Alan tamamen doldu

Saraçhane'den gelen son dakika haberleri İBB'nin önünün dolduğu yönünde... Alana gelenler polis aramasından geçiriliyor.

Alana ilk gelen liderler

Ekrem İmamoğlu kararının açıklandığı gün Almanya'da olmayı seçen Kemal Kılıçdaroğlu çok eleştirilmişti. Saraçhane'deki miting alanına ilk gelen Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Onun ardından Ali Babacan ve DP Lideri Gültekin Uysal oldu. Meral Akşener de miting alanına geldi.

6'lı masadan bir lider Saraçhane'ye gelmiyor

İstanbul Saraçhane'deki mitingde 6'lı masa 'sağlık' firesi verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge katılmıyor. Temel Karamollaoğlu daha önceden ayarlanan bir hastane randevusu olduğu için katılamadığını belirtip şu twiti attı:



EKREM İMAMOĞLU AHMAK DAVASI KARARI NE? İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiası ile yargılandı. Ekrem İmamoğlu lafının Süleyman Soylu'ya olduğunu söylese de savcı YSK üyelerine hakaret konusunda ısrarlı davrandı. 14 Aralık 2022 çarşamba günü yapılan son duruşmada mahkeme heyeti Ekrem İmamoğlu'nu 'ahmak' davasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak getirdi.

İstanbul Saraçhane'de dün ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son karar duruşmasına katılmamıştı ve haberi Saraçhane'de beklemişti. İmamoğlu'nun çağrısı ile Saraçhane'ye çok sayıda İstanbullu akın etmişti. Ekrem İmamoğlu karar açıklanınca kalabalığa seslenmişti ve yanında partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil İyi Parti Lideri Meral Akşener bulunmuştu.

Saraçhane'deki mitingde Ekrem İmamoğlu'ndan çok Meral Akşener'in tavrı ve konuşması öne çıkmıştı. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayını ilan eder gibi bir konuşma yapmıştı.