İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulaştırma Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını açıkladı.

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Uçakta yangın meydana geldi. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kazada can kaybının olmadığını ve yolcuların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı. İstanbul Valisi, yaralı 21 kişinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.

Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Pilotların durumu ciddi

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, kurtarılmayı bekleyen yolcuların baş ve yüz bölümlerinden yaralandıklarını ve pilotların ise durumlarının kritik olduğunu ifade etti. CNN Türk canlı yanınında kazaya ilişkin bilgi veren Öztürk şunları söyledi:

"Daha çok uçağın ön kısmında oturanların yaralandıkları belirtiliyor. Evet can kaybı yok ama pilotların durumunun kısmen kritik olduğuna dair bilgi aldık. Hemen hastaneye kaldırıldılar, müdahale ediliyorlar.

Uçakta hem burun hem de arka kısmında ciddi olarak kırılma var. Bazı yolculara ulaşmak da o kadar kolay olmadı. Çünkü sıkışan yolcular oldu. Tahliyeler hala devam ediyor. Bazı yerlerden hala dumanlar yükseliyor. Enkazı kaldırmak o kadar da kolay olmayacak.

Onlarca ambulans Sabiha Gökçen'de bekletiliyor. Otobanın hemen kenarında bulunuyor. Pegasus Havayolları için biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da oldu. Yanlış hatırlamıyorsam son bir yıl içerisinde üçüncü kaza."

"Uçak hızlı iniş yapmış"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CNN Türk'te kazayla ilgili soruları cevapladı. Uçağın piste sert bir iniş yaptığı bilgisinin kendilerine iletildiğini söyleyen Turhan, uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğunu ifade etti. Turhan şöyle konuştu:

"Uçakta bulunan yolcuların önemli bir bölümü kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. Uçağın içerisinde kalan yolcularımızda acil kurtarma ekipleri tarafından uçaktan alınıyorlar.

Şu anda bize gelen bilgilere göre ağır bir yaralı bilgisi ulaşmadı. Yaralı olan yolcularımız var sert inişten dolayı. Onlarda hastanelere gönderiliyorlar.

Uçağın biraz sert indiği konusunda bilgi iletildi. Bu hız nedeniyle pistin başına kadar hızın kesilmediği belirtiliyor.

Kendi imkanlarıyla çıkamayan yolcuların çıkarılmasına devam ediliyor."

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan ilk görüntü

Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Valisi'nden ilk açıklama

Vali Ali Yerlikaya "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.