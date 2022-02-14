İstanbul Perakendeciler Derneği'nden açıklama geldi! Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı
Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesi etiketlere yansımaya başlarken, marketler de ürünleri indirimli fiyattan satışa sunuyor. Müşteriler durumdan memnun...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu.
Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü.
KDV indirim uygulaması, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da başlarken, marketlerde indirimlerin etiketlere yansıtılması için çalışmalar sürüyor.
Söz konusu ürünlerde indirimlere başlandı. Buna karşın değiştirilmemiş etiketler olsa dahi merkezi sistem sayesinde market kasalarında söz konusu ürünlerin KDV'si yüzde 1 olarak uygulanıyor.