İstanbul Pendik'te trafik magandası dehşeti
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Pendik’te D-100 Karayolu üzerinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek aracın aynasını kıran, camlarını kırmaya çalışan magandalar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olayı yaşayan aile polise şikayette bulunurken, olay günü yaşananları hamile kadının eşi anlattı.
Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan, önceki gün akşam saatlerinde Pendik D-100 Karayolunda otomobilleriyle seyir halindeyken akılalmaz bir olay yaşadı.
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Yolda emniyet şeridinde seyir halindeyken polis çevirmesini fark eden siyah bir otomobil aniden önlerine girmeye çalıştı.
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Şoför koltuğunda bulunan Yunus Emre Bahçıvan yol vermeyince siyah aracın içinde bulunanlar çifte tepki gösterdi.
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Polis noktasını geçtikten bir süre sonra çiftin peşinden gelen 2 kişi, aracın önünü keserek aşağı indi.
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