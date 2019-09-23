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İstanbul Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Pendik Kurtköy'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Y.A., 'orman yakmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak' gerekçeleriyle tutuklandı.

İSTANBUL Pendik Aydos Ormanı'nda 19 Eylül günü yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Y.A., polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Y.A., bir basın mensubunun, "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ben yapmadım ki bir şey" diye cevap verdi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından, çıkarıldığı mahkemece, 'orman yakmak ve silahlı terör örgütü üyesi olmak' gerekçeleriyle tutuklandı.

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