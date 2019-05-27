İstanbul Pendik'te lüks aracıyla drift yapan sürücü yakalandı
İSTANBUL Pendik’te lüks aracıyla trafikte drift terörü estiren C.S. adlı maganda polis tarafından yakalandı. 5010 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine 60 günlüğüne el konuldu.
İSTANBUL Pendik’te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı. Sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.
Pendik'te bir kavşakta trafik ışıklarının araçlara kırmızı yanmasını fırsat bilerek lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün görüntüsü sosyal medya üzerinde yayılmıştı.
Görüntülerde çevredekilerin korkulu bakışları arasında araç sürücüsünün otomobilini yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürdüğü görülmüştü.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri tarafından görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sonrası, lüks otomobilin sürücüsü C.S. yakalandı.