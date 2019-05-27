İstanbul Pendik'te lüks aracıyla drift yapan sürücü yakalandı

İSTANBUL Pendik’te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı. Sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.