İstanbul Pendik'te bir şahıs kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İkinci mermi kızın kafasında kalmış

Olay Yeri ve İnceleme ekipleri, yaptığı çalışmada Firdevs Sarıoğlu'nun kafasına bir el ateş edildiğini giriş ve çıkış olduğunu, Yalçın Kahraman'ın kafasından bir el giriş ve çıkış olduğunu, kurşunun daha sonra Sarıoğlu'nun kafasına girdiğini ve orada kaldığını belirledi.