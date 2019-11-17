İstanbul Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İSTANBUL Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi, önceki gün sabah saatlerinde, basan Ahmet Önal, yanında getirdiği pompalı tüfek ve tabanca ile market sahipleri baba Orhan Yılmaz, kızı Rabia Yılmaz, amca Ahmet Yılmaz ve yenge Rabia Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu.