İstanbul Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
İSTANBUL Pendik'te, önceki gün, 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi ise yaralayan zanlı Ahmet Önal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüpheli, mahkemedeki ifadesinde bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ileri sürerek tutuksuz yargılanmak istedi.
İSTANBUL Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi, önceki gün sabah saatlerinde, basan Ahmet Önal, yanında getirdiği pompalı tüfek ve tabanca ile market sahipleri baba Orhan Yılmaz, kızı Rabia Yılmaz, amca Ahmet Yılmaz ve yenge Rabia Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu.
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Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken yenge Rabia Yılmaz'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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Saldırının ardından yandaki binaya sığınan Ahmet Önal, polis tarafından gözaltına alındı.
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Saldırıya uğrayan aile üyelerinin linç girişimi üzerine zırhlı araçlarla mahalleden çıkarılan şüpheli Ahmet Önal, Asayiş Şube Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi.
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