İstanbul merkezli 11 ilde terör operasyonu: Gözaltılar var

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sol terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamında İstanbul merkezli illerde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda MLKP, TKP/ML-TİKKO, DSİH-KALDIRAÇ ve MKP üyesi toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Kalan 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi yakalanırken; dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, 1 adet Baretta tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

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TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve sol terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüten şahısları yakalamak için harekete geçti.

52 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan çalışmalar sonucunda; MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 kişi, TKP/ML-TİKKO terör örgütü üyesi 4 kişi, DSİH-KALDIRAÇ terör örgütü içerisinde 3 kişi, MKP terör örgütü üyesi 1 kişi olmak üzere olmak üzere toplam 52 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kalan 42 şahsın yakalanması için İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, Muğla ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 10 ilde 17 farklı adrese baskın yapıldı.

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şahsılara ait dijital materyallere, örgütsel dokümanlar ile 1 adet Baretta ibareli tabanca, iki adet şarjör ve 53 adet fişeğe el konuldu.