İstanbul Maslak'ta şüpheli paket paniği
İSTANBUL Sarıyer'de bir iş adamının genel bakım için oto sanayiye getirdiği lüks aracının altında bulunan kutu, bomba paniğine neden oldu. Fünyeyle patlatılan kutudan takip cihazı çıktı.
Olay, İstanbul Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi 39. Sokak'ta meydana geldi.
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İsmini vermek istemeyen bir iş adamı, lüks aracının genel bakımını yaptırmak için oto sanayiye geldi.
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Oto servisi çalışanı, alt bölümü kontrol etmek için asansörle kaldırdığı sırada, otomobilin arka salıncağına iple bağlanmış siyah bir kutu fark etti.
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Servis çalışanın uyarısıyla kutuyu gören otomobilin sahibi bomba olabileceği ihtimaliyle polisi aradı.
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