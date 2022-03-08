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İstanbul Marmaray'da bir kişi birbirlerine sarılan gençlere ‘Neden sevişiyorsunuz’ diye saldırdı

İSTANBUL'da korkunç görüntüler... Kartal'da, Marmaray'la seyahat eden bir yolcu, karşısında birbirlerine sarılan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar kamerada!..

Marmaray Kartal istasyonunda dün akşam saat 20:30 sularında insanlık dışı bir olay yaşandı. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, ‘terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

Yolcular ayırmaya çalıştı
Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

Kavga anı kamerada
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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