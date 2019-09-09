İstanbul Kültür Üniversitesi’nde misyon-vizyon nasıl?

İstanbul Kültür Üniversitesi, yurdumuzun en eski özel öğretim kurumlarından biri olan ve 60 yıllık deneyimi ile parlak bir geçmişe sahip Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından 1997 yılında kurulmuştur.

Üniversite, akademik ve bilimsel faaliyetlerini; Eğitim Fak., Fen-Edebiyat Fak., Sanat ve Tasarım Fak., Hukuk Fak., İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Mimarlık Fak., Mühendislik Fak., Sağlık Bilimleri Fak., Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu olmak üzere 57 Bölüm-Programda eğitim vermektedir. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesindeki 54 Yüksek Lisans ve 11 doktora programında eğitim yürütmekte; Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres'te bulunan yerleşkelerinde Türkiye ve Dünya'nın dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlamaktadır.

29 madde ile Kültür’lü olmanın “Anayasası” çıkarılmış.

Bugüne kadar, buna göre neler yapılmış, 203 üniversite içinde farklı neler yapmış, hangi alanlarda öne çıkmış tam olarak bilemiyoruz.

Üniversite; misyon, vizyon ve değerlerine bağlı olarak, amaçları dört yıllık dönemler halinde uygulanan “Stratejik Plan” gereğince belirlenmekte ve gerçekleştirilmektedir.

Bu önemlidir. Çünkü, belli aralıklarla (4-5-10 yıl) çıktılar alınmazsa, sorunların çözümü zorlaşır ve gelişmede geç kalınır.

Bakalım,üniversitenin misyon ve vizyonu doğru mu?

Bu kadar geniş ve zengin düşünülen, Anayasa yazan bir üniversitenin, bu kadar anlamsız ve özgün misyon ve vizyonu olmaması garip!..

Üniversitenin Anayasası; misyon-vizyon ile çelişiyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Misyonu(Yanlış);

“Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek ve bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri arttırmak.”

1/En başa “üniversite” adı yazılmaz, konu ve site zaten üniversiteyi anlatmaktadır.

2/ Üniversitede sadece yetenek ile ilgili fakülteler yoktur.

3/ “Nitelikli bir öğretim vermek”, her üniversitenin asli görevidir. Kültürün özelliği nerededir?

4/ “Bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri arttırmak” zaten akademisyenlerin asli görevidir.

Misyon (Doğrusu/aynı cümlelerle):

“Geleceğe yön verecek yetenekleri besleyen nitelikli bir öğretim vermek ve bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetleri arttırmak.”

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Vizyonu (Kurgu doğru, içerik zayıf):

“Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olmak.”

1/ “Öğretim”,

2/ “bilimsel araştırma”,

3/ “topluma hizmet”,

4/ “ulusal ve uluslararası saygınlığı olmak” her üniversitenin amaçları arasındadır.

Kültür’ün farkı ne olacaktır?

“Üniversite Kültür’dür” sloganı çok güzel. Ama, yukarda belirttiğimiz konuların tekrar gözden geçirilmesi, gelişim açısından şarttır.