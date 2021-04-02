İstanbul Kartal'da pes dedirten olay! Eşine telefondan canlı izletti söyledikleri 'yok artık' dedirtti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çatıya çıkan kişiyi vazgeçirmeye çalıştığı sırada bir vatandaş da olan biteni film izler gibi izledi. Olayı izleyen şahıs hızını alamayınca videolu konferans görüşme yaparak intihara teşebbüsü aile bireylerine de izletti.