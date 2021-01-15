İstanbul karla birlikte beyaza büründü! Bakın nerelerde yağdı

Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı. Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte bir çok ara sokak beyaza büründü. Yağan karla birlikte görüntülenen İstanbul boğazı ve Çamlıca Camii eşsiz manzara oluşturdu.