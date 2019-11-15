İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara tepki çeken saldırı
İSTANBUL Karaköy’de bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kızlara saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
İSTANBUL Karaköy'de meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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Hiçbir şeyden habersiz şekilde yolda yürüyen iki başörtülü kız, karşı yönden gelen kadının yumruklu saldırısına uğradı.
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Yumruklu saldırının ardından başörtülü kızlara hakaretler yağdırmaya başlayan kadın, içindeki tüm nefreti kustu.
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Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.
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