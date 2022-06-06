 İstanbul Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı!

Çağlayan'da tadilat sırasında faciadan dönüldü. Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü.