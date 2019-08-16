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İstanbul Kadıköy'de molotof kokteylli saldırı

İSTANBUL Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir kişi, molotof kokteylle bara saldırdı. Molotof kokteyl başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda; eğlenmek için bir bara giden şüpheliler hesabın yüksek geldiğini söyleyerek bar sahipleriyle tartıştıktan sonra bardan çıktılar.

Bir süre sonra iki şüpheli barın önüne gelerek ellerindeki molotof kokteyllerini bara attı.

Fakat molotof kokteyli barın yanında bulunan kafeye isabet etti.

Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Yunus A., emniyette verdiği ifadede barda gelen hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını fakat molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Yunus A.’nın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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