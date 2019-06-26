İstanbul-İzmir arası 3,5 saate inince Bursa’nın Karacabey ilçesi kat kat değerlenecek

Karacabey'e değer katacak: Bursa Karacabey ilçesinin verimli tarım arazilerinde üretilecek ürünler de çok daha kısa sürelerde tüketiciye ulaşacak. Ayrıca otoyola yakın yere yapılan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) kurulacak fabrikalar bu yoldan faydalanacak.