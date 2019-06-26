İstanbul-İzmir arası 3,5 saate inince Bursa’nın Karacabey ilçesi kat kat değerlenecek
İstanbul - İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan otoyolun, Bursa - Manisa etabı tamamlandıktan sonra tamamen bitmiş olacak. Bu da Karacabey ilçesini daha da önemli hale getirecek.
İstanbul - İzmir otoyolunun Bursa - Manisa kısmı tamamlanmayı beklerken, Osmangazi Köprüsü - Bursa arası ise geçtiğimiz yıllarda hizmete girmişti. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek olan otoyol, özellikle tatil dönemindeki yaşanan trafiğe ilaç gibi gelecek.
Kurban Bayramı öncesi açılması planlanan otoyol, 426 kilometrelik güzergahı kapsıyor. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan yol aynı zamanda bölgeye de değer katacak.
Karacabey'e değer katacak: Bursa Karacabey ilçesinin verimli tarım arazilerinde üretilecek ürünler de çok daha kısa sürelerde tüketiciye ulaşacak. Ayrıca otoyola yakın yere yapılan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) kurulacak fabrikalar bu yoldan faydalanacak.
Büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor: Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti hükümetinin Karacabey’e büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, “Üzerinde bulunduğumuz İstanbul - İzmir Otoyolu gerçekten Karacabey’e değer katacak, marka değerini arttıracak önemli projelerden bir tanesidir” dedi.