İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır'da kısıtlamalar kalkacak mı? İşte o illerin listesi
Kademeli normalleşmede hangi şehirlerde kısıtlamaların kaldırılacağı merak konusu olurken yeni bilgiler de gelmeye başladı. Turuncu grupta yer alan İstanbul ve İzmir'de kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.
Koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin 1 Mart'tan itibaren iller bazında kademeli olarak gevşetilmesi kararına dair çalışmalar sürüyor. Ankara ve Diyarbakır'ın da bulunduğu sarı listede kısmi kısıtlama uygulanacak.
İller gruplarlara ayrıldı
İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı'nın, hazırladığı listeyi hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.
Kırmızı ve turuncu
81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.
Sarı ve mavi
Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama uygulanırken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.