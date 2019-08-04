İstanbul ile İzmir otoyolunu Erdoğan açtı iki şehir arası 3,5 saate düşürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan otoyol projesinin ve dev hastane projesinin öneminden ve özelliklerinden bahsederken, ekonomiye yapılan saldırılardan da bahsetti, 'Faizler daha da inecek, enflasyon daha da düşecek' diyerek müjdeyi verdi. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu.