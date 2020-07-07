İstanbul için üst üste uyarılar! Meteoroloji 'sarı alarm' verdi diğer 8 il hangisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u sağanak yağış, su ve sel baskınları konusunda uyardı. Son dakika açıklamasıyla İstanbul Valiliği'nden de İstanbullulara aşırı yağış uyarısı geldi. Valilik 5 günlük hava tahminlerini açıklayıp önlem alınması için vatandayı uyarırken, İstanbul dışında 8 il için de yarın özelinde ‘sarı’ kategoride uyarı yapıldı.