İstanbul için üst üste uyarılar! Meteoroloji 'sarı alarm' verdi diğer 8 il hangisi
İstanbul için üst üste son dakika uyarıları geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı alarm' verirken, İstanbul Valiliği de son dakika uyarısıyla vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji, İstanbul dışında 8 il için de sarı alarm verdi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u sağanak yağış, su ve sel baskınları konusunda uyardı. Son dakika açıklamasıyla İstanbul Valiliği'nden de İstanbullulara aşırı yağış uyarısı geldi. Valilik 5 günlük hava tahminlerini açıklayıp önlem alınması için vatandayı uyarırken, İstanbul dışında 8 il için de yarın özelinde ‘sarı’ kategoride uyarı yapıldı.
Meteoroloji, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında şöyle denildi:
“Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
İstanbul Valiliğinden kuvvetli yağmur uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları yaşanabilecek olumsuzlara karşı uyardı. İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: